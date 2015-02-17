Меркель призвала Путина повлиять на боевиков для начала отвода тяжелого вооружения на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Президента России Владимира Путина оказать влияние на пророссийских сепаратистов на Донбассе, чтобы сегодня, 17 февраля, в зоне АТО начался отвод тяжелой военной техники от линии соприкосновения, как это предусмотрено последними минскими соглашениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Германии, которая информирует о телефонном разговоре Меркель с Путиным при участии Президента Украины Петра Порошенко.

"Канцлер и Президент Украины обратились к президенту РФ с просьбой использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы во вторник, как это было согласовано в Минске, начать отвод тяжелых вооружений", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в СНБО назвали условия отвода тяжелого вооружения от линии боев: пока не готовы.