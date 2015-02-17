Российский политолог о Минске: с Путиным начали общаться, он уже изгой не на 100%, а на 87%

Российский политолог Станислав Белковский высказал свое мнение о Минских соглашениях, а также о целях президента России Владимира Путина, развязавшего вооруженный конфликт на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью "Дождю".

"Дебальцево — ключевой транспортный узел между Донецкой и Луганской областями, который весьма важен с военной точки зрения, именно поэтому в Минске был спор — есть котел или нет. Именно поэтому перемирие перенесли на 00.00 часов 15 февраля, хотя можно было его объявить и раньше, чтобы разобрались, чье Дебальцево. Фактически это все означает, что Путин рассматривает все это перемирие как тактический прием перед продолжением войны.

Как бы мы ни относились к Ангеле Меркель и Франсуа Олланду, я уверен, что они понимают что к чему, и что нынешнее руководство "ДНР" и "ЛНР" на 120% подконтрольно Кремлю, но надо же как-то подыгрывать Путину, надо его психологически расслаблять.

Минские соглашения, безусловно, являются фейком, просто нужно было остановить войну любой ценой по тактическим соображениям, каждой стороне – по своим. Но в первую очередь это надо было Европе, Меркель и Олланду, чтобы показать, что остановить войну в Европе можно. Владимиру Путину было важно возобновить сам диалог. Ведь он остановил войну еще в конце прошлого года в надежде на саммит в Астане 15 января, где он собирался поговорить с лидерами Франции и Германии о том, как он будет возвращаться в статус одного из важнейших модераторов современного мира. Ангела Меркель отменила саммит, сказав, что пока российские войска не покинут территорию Украины, говорить не о чем. Тогда стали обстреливать Мариуполь и вообще возобновилась вся эскалация конфликта. Путин давал понять, что пока с ним не возобновится прямой диалог, война продолжится. С ним возобновили прямой диалог. Первичный результат достигнут — с ним уже общаются. Он уже изгой не на 100%, а на 87%", - заявил Белковский.

Напомним, ранее сообщалось, что российский журналист назвал причину войны в Украине - "альфа-самец Путин".