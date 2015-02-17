Путин проиграл "Новороссию" и не будет пробивать коридор в Крым - эксперт

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет пробивать наземный коридор в Крым, а планирует сделать ставку на смену власти в Украине.

Такое мнение в Польше выразил украинский политолог Вадим Карасев, который участвовал в форуме Европа-Украина, пишет УНИАН.

"Это логика гибридной войны, действовать не только военными, но и политическими методами. Воевать он дальше не может", - сказал собеседник агентства, обратив внимание на болезненные для россиян западные санкции и потенциальные значительные жертвы во время такого возможного наступления.

Эксперт считает, что Путин сейчас хочет "приморозить" конфликт на Донбассе и начнет действовать политическими методами, в частности, рассчитывает на победу пророссийских сил на предстоящих в этом году местных выборах.

По его словам, российский президент надеется, что достижению его целей будет способствовать усталость людей от ситуации в Украине и разочарование Майданом.

В то же время Карасев отметил, что на самом деле Путин проиграл войну с Украиной в прошлом году, ему не удалось сразу, как он планировал, захватить весь юго-восток украинского государства до Приднестровья и создать там так называемую "Новороссию".

"Он проиграл "Новороссию". Смог реализовать лишь задачу минимум", - сказал Карасев.

Политолог отметил, что "единственное", на что могут рассчитывать сепаратисты, - это контроль над Донецкой и Луганской областями за счет того, что там живет пророссийское население.

Напомним, ранее глава Постоянного представительства Украины при ОООН Юрий Сергеев заявил, что планы России построить коридор по суше к Крыму могут привести к огромной войне.