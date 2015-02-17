ВО "Свобода" провела бойцов батальона "Січ" в зону АТО

Бойцы батальона "Січ", едущие в зону АТО, получили специальные награды
17 февраля Всеукраинское объединение "Свобода" провело на ротацию бойцов батальона "Січ". Традиционно это произошло на ул. Небесной сотни (бывшая Институтская).
Командир батальона "Січ" Александр Писаренко поблагодарил бойцов, едущих на ротацию к своим побратимам, и попросил соблюдать режим прекращения огня.
"Но я прошу вас быть бдительными. Если появится угроза вашей жизни или повреждению техники вы имеете право открывать огонь", — пояснил он.
"Січ", созданная в июне прошлого года, считается националистическим батальоном — его большинство составляют члены ВО "Свобода". Политическая сила также отвечает за обеспечение военных всем необходимым. Сейчас уже состоялась седьмая ротация бойцов батальона — на фронт отправились около полусотни "сичевиков".
Лидер украинских националистов Олег Тягнибок отметил, что "сичевики" участвовали в сложных военных операциях на востоке Украины.
"Наша война с агрессором идет на разных фронтах: на передовой и на идеологическом фронте. И бойцы "Сичи" отличились на обоих этих направлениях. Среди наших собратьев есть и те, кто принимал участие в боях за Пески, есть и киборги, защищавшие Донецкий аэропорт. Но я также знаю и то, что каждый боец как национал-патриот ведет идеологическую работу среди населения на освобожденных территориях. В украинских вооруженных силах сейчас служат более 500 "свободовцев" — среди них представители высшего руководства нашей силы, Руслан Кошулинский и Алексей Кайда", — подчеркнул он.
Также Тягнибок отметил, что именно "сичевики", которые сейчас базируются в освобожденном Славянске, общаются с местными, открывая им глаза на советскую ложь, которая десятилетиями вбивалась в головы. "То, что, сейчас жители этого города отмечают все украинские праздники — это именно ваша работа", — добавил он.
Бойцам, которые отличились в боях Олег Тягнибок и Александр Писаренко в знак благодарности вручили специально разработанные шевроны батальона "Січ". В этот раз их получили пять бойцов.
Бойцы батальона отправились в Славянск и Пески, где в зависимости от боевой задачи будут рассредоточены по точкам несения службы.
Напомним, в феврале "Свобода" объявила о введении внутреннего военного положения внутри политической силы. В случае уклонения от мобилизации без уважительных причин член "Свободы" будет автоматически исключаться из ее рядов. Половину членских взносов "Свобода" переводит в фонд помощи пострадавшим от российской агрессии.
фото: Facebook Александра Рудоманова