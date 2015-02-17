Ефремов выходит на свободу: за него внесли залог - депутат

Александр Ефремов, бывший лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде, подозреваемый в превышении власти и подлоге документов, выйдет на свободу под залог в 3,7 млн грн.

Об этом сообщил написал народный депутат Игорь Мосийчук в своем Facebook.

"Александра Ефремова освобождают из-под стражи. Соратники-регионалы внесли за него залог в размере 3,7 млн грн", - написал он.

При этом Мосийчук возмутился тем, что сумма залога за экс-депутата была установлена на крайне низком уровне.

"Как можно назначать такой маленький залог ... людям, которые сотнями миллиардов разворовывали государственные деньги", - добавил он.

Напомним, 16 февраля Печерский районный суд Киева избрал Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью освобождения под залог в сумме 3,7 миллиона гривен.