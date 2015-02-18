Путин призвал украинских солдат сложить оружие: с "нарывом" в Дебальцево "надо кончать"

Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что украинская армия проигрывает в Дебальцево вчерашним "шахтерам и трактористам", в очередной раз отвергнув обвинения в том, что на Донбассе воюют кадровые российские военные.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТСН.

"Конечно, проигрывать всегда плохо, это всегда беда для побежденных, особенно проигрывать вчерашним "шахтерам" или "трактористам". Но жизнь пойдет дальше, не нужно на этом зацикливаться", - сказал Путин.

Кроме того, российский президент считает украинских военных в Дебальцево "нарывом" и сказал, что с этой проблемой надо кончать.

"Надо закончить проблему, связанную с окруженной группировкой. Наша общая задача заключается в том, чтобы спасти жизни людей, которые оказались в этом котле. И чтобы этот нарыв не усугубил отношения между официальными властями и ополчением Донбасса", - сказал Путин.

Президент РФ признал, что по всей линии соприкосновения режим прекращения огня в целом соблюдается, за исключением Дебальцево.

Он также отметил, что высоко оценивает Минские договоренности.

По его словам, "украинская сторона по сути согласовала глубокую конституционную реформу, чтобы удовлетворить самостоятельность, как бы это не называлось, отдельных регионов, пишет издание.

"Это очень существенно глубинный смысл", - убежден Путин.

Он уверен, что чем быстрее будет отведена техника, тем скорее политическое урегулирование перейдет в реальную фазу.

Путин заявил, что решить конфликт в Украине военным путем нельзя.

"Этому (конфликту - ред.) не будет конца, если люди, которые принимают ответственные решения, не придут к выводу о том, что решить эту проблему военным путем невозможно, можно только мирным", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в целом наблюдается снижение боевой активности. Мол, в прошлый раз прекращение боевых действий произошло не сразу.

"В разы уменьшились столкновения в районе Дебальцево. То, что происходит там прогнозируемо и объяснимо", - отметил он.

Путин объяснил это тем, что за неделю до Минских договоренностей украинские войска якобы оказались в окружении. Поэтому и будут попытки вырваться из окружения, а их будут блокировать с внешней стороны.

"Ополченцы будут сопротивляться. Какое-то время будут стычки", - говорит он.

По его словам, ответственные лица должны не мешать украинским военным, которые оказались в окружении, складывать оружие и не преследовать людей, которые хотят сложить оружие. В свою очередь боевики не должны удерживать этих людей и должны позволять им покинуть зону конфликта и вернуться к своим семьям.

Напомним, политолог Вадим Карасев отметил, что Путин, проиграв "Новороссию", не будет пробивать наземный коридор в Крым, а планирует сделать ставку на смену власти в Украине.