Путин призвал украинских солдат сложить оружие: с "нарывом" в Дебальцево "надо кончать"

18 февраля 2015, 07:29

Путин считает, что украинская армия в Дебальцево вчерашним "шахтерам и трактористам", а не российским наемникам - их там нет.

Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что украинская армия проигрывает в Дебальцево вчерашним "шахтерам и трактористам", в очередной раз отвергнув обвинения в том, что на Донбассе воюют кадровые российские военные.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТСН.

"Конечно, проигрывать всегда плохо, это всегда беда для побежденных, особенно проигрывать вчерашним "шахтерам" или "трактористам". Но жизнь пойдет дальше, не нужно на этом зацикливаться", - сказал Путин.

Кроме того, российский президент считает украинских военных в Дебальцево "нарывом" и сказал, что с этой проблемой надо кончать.

"Надо закончить проблему, связанную с окруженной группировкой. Наша общая задача заключается в том, чтобы спасти жизни людей, которые оказались в этом котле. И чтобы этот нарыв не усугубил отношения между официальными властями и ополчением Донбасса", - сказал Путин.

Президент РФ признал, что по всей линии соприкосновения режим прекращения огня в целом соблюдается, за исключением Дебальцево.

Он также отметил, что высоко оценивает Минские договоренности.

По его словам, "украинская сторона по сути согласовала глубокую конституционную реформу, чтобы удовлетворить самостоятельность, как бы это не называлось, отдельных регионов, пишет издание.

"Это очень существенно глубинный смысл", - убежден Путин.

Он уверен, что чем быстрее будет отведена техника, тем скорее политическое урегулирование перейдет в реальную фазу.

Путин заявил, что решить конфликт в Украине военным путем нельзя.

"Этому (конфликту - ред.) не будет конца, если люди, которые принимают ответственные решения, не придут к выводу о том, что решить эту проблему военным путем невозможно, можно только мирным", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в целом наблюдается снижение боевой активности. Мол, в прошлый раз прекращение боевых действий произошло не сразу.

"В разы уменьшились столкновения в районе Дебальцево. То, что происходит там прогнозируемо и объяснимо", - отметил он.

Путин объяснил это тем, что за неделю до Минских договоренностей украинские войска якобы оказались в окружении. Поэтому и будут попытки вырваться из окружения, а их будут блокировать с внешней стороны.

"Ополченцы будут сопротивляться. Какое-то время будут стычки", - говорит он.

По его словам, ответственные лица должны не мешать украинским военным, которые оказались в окружении, складывать оружие и не преследовать людей, которые хотят сложить оружие. В свою очередь боевики не должны удерживать этих людей и должны позволять им покинуть зону конфликта и вернуться к своим семьям.

Напомним, политолог Вадим Карасев отметил, что  Путин, проиграв "Новороссию", не будет пробивать наземный коридор в Крым, а планирует сделать ставку на смену власти в Украине.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин Дебальцево ополченцы Венгрия окружение президенты украинские военные Орбан
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять