Украинcкие военные начали планово уходить из Дебальцево, батальон "Кривбасс" покинул город - СМИ

Украинские войска планово и организованно уходят из района Дебальцево Донецкой области.

Об этом сообщил народный депутат, командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко в своем Facebook.

"Отвод войск из Дебальцево осуществляется планово и организованно. Все сказки о контроле за Логвиново оказались сказками - тыква не превратилась в карету. Трассу Дебальцево - Артемовск мы не контролируем именно из-за Логвиново", - написал Семенченко.

При этом другие дороги в этом районе удерживаются Нацгвардией, батальоном "Донбасс" и частями ВСУ, а боевики пытаются перерезать эти дороги и помешать выходу группировки.

"Начала работать наша артиллерия, которая не дает противнику собираться в ударные кулаки, давит его огневые точки. Дорогу жизни плотно держат наши части, постоянно отбивая атаки террористов. Работают гаубицы, грады, ураганы, минометы, танки. В общем жарко", - подытожил Семенченко.

Об отходе написал в своем Facebook и журналист Андрей Цаплиенко, пишет РБК-Украина

"Уходим", - написал он.

При этом изданию в украинском Генеральном штабе заявили, что не располагают данной информацией.

В свою очередь спикер АТО Александр Мотузянык не подтвердил и не опроверг отступление украинских военных, посоветовав дождаться официального заявления.

Между тем, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник на своей странице в Facebook написал, что штаб АТО и батальон "Кривбасс" вышли из-под Дебальцево.

"Кривбасс" вышел, "Зенит" вышел, "Пчела" вышла, Штаб вышел, выходили с боем, сами, без помощи, почти пешком, по выходу, без потерь! Да есть погибшие, да есть раненые, да есть пленные, но весь личный состав, будет бить врага с совершенно новой мотивацией. Погибших похороним, раненых вылечим, пленных освободим, в войне победим! Слава "Кривбассу".

По его словам, "Кривбасс" уже в Артемовске, пишет 112 Украина.

"Батальон "Кривбасс" тремя группами осуществил организованный отход, согласовав все с соседями. Практически все сейчас уже в Артемовске", - сказал он.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук писал, что в Дебальцево идут жестокие бои. По его информации для взятия населенного пункта под свой контроль главари противника бросили в бой все наличные у них в данном районе "резервы".