В штабе АТО официально не подтвердили вывод войск из Дебальцево

В пресс-центре АТО официально не подтверждают информацию относительно вывода украинских войск из Дебальцево, в котором продолжается боевая операция.

Об этом сообщил начальник пресс-центра АТО Александр Мотузяник в комментарии ТСН.

"В настоящее время руководством АТО принимаются неотложные меры с целью обеспечения безопасности личного состава, задействованного в антитеррористической операции", - сказал он.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что украинские военные из Дебальцево прорываются через окружение под постоянными обстрелами небольшими разрозненными группами.

Более ста бойцов 128-й бригады сейчас находятся в Артемовске.

Ранее комбат "Донбасса" Семен Семенченко сообщал, что перемещение войск из Дебальцево идет, попытки противника помешать этому безуспешны.

"Я сообщаю позитивную новость. "Котла" нет, дорога свободна, определенные решения, судя по всему были приняты, перемещение войск идет, попытки противника помешать, уничтожить безуспешны", - заявил Семенченко.