Порошенко через полчаса сделает заявление по Дебальцево

Президент Петр Порошенко намерен сделать заявление по Дебальцево.

Об этом сообщается Украинская правда на Twitter.

"Через полчаса Порошенко сделает заявление по Дебальцево. Трансляцию обещают на родном для президента 5-м канале", - сообщает издание.

Через полчаса Порошенко сделает заявление по Дебальцево. Трансляцию обещают на родном для президента 5-м канале — Українська правда (@ukrpravda_news) 18 февраля 2015

Напомним, ранее в пресс-центре штаба АТО официально не подтвердили информацию относительно вывода украинских войск из Дебальцево, в котором продолжается боевая операция.

"В настоящее время руководством АТО принимаются неотложные меры с целью обеспечения безопасности личного состава, задействованного в антитеррористической операции", - сказал начальник пресс-центра АТО Александр Мотузяник.

Ранее комбат "Донбасса" Семен Семенченко сообщал, что "котла" нет, перемещение войск из Дебальцево идет, попытки противника помешать этому безуспешны.