Порошенко через полчаса сделает заявление по Дебальцево

Трансляцию обещают на родном для президента 5-м канале
Президент Петр Порошенко намерен сделать заявление по Дебальцево.
Об этом сообщается Украинская правда на Twitter.
"Через полчаса Порошенко сделает заявление по Дебальцево. Трансляцию обещают на родном для президента 5-м канале", - сообщает издание.
Через полчаса Порошенко сделает заявление по Дебальцево. Трансляцию обещают на родном для президента 5-м канале— Українська правда (@ukrpravda_news) 18 февраля 2015
Напомним, ранее в пресс-центре штаба АТО официально не подтвердили информацию относительно вывода украинских войск из Дебальцево, в котором продолжается боевая операция.
"В настоящее время руководством АТО принимаются неотложные меры с целью обеспечения безопасности личного состава, задействованного в антитеррористической операции", - сказал начальник пресс-центра АТО Александр Мотузяник.
Ранее комбат "Донбасса" Семен Семенченко сообщал, что "котла" нет, перемещение войск из Дебальцево идет, попытки противника помешать этому безуспешны.