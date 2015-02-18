Главарь боевиков ЛНР рассказал об отделении от нынешней Украины

Главарь боевиков ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что регион "может остаться" в составе Украины при определенных условиях.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Будем ли мы в составе Украины? Это будет зависеть от того, какая Украина будет. Та, которая сейчас есть – нет, мы никогда не будем с такой Украиной в одном составе. Если они проведут те реформы, которые здесь (в подписанном 12 февраля Комплексе мер по выполнению минских соглашений) записаны, станут другой Украиной – возможно. Посмотрим, чем это закончится, как", - заявил бандитский главарь.

Кроме того, Плотницкий рассказал: "Мы – за отделение от такой, нынешней Украины. Останемся ли мы в составе будущей, новой, обновленной Украины – покажет время".

Напомним, 12 февраля в Минске завершилась встреча "нормандской четверки" – лидеров Украины Петра Порошенко, Германии Ангелы Меркель, Франции Франсуа Олланда и России Владимира Путина.

По результатам встречи подписан документ, который предусматривает прекращение огня с 15 февраля, создание 50-километровой буферной зоны, амнистию участников конфликта, обмен пленными, проведение местных выборов на Донбассе, а также восстановление контроля над границей с РФ до конца 2015 года.