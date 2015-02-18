Россия посрамлена, военные "дали по зубам" тем, кто пытался их окружить в Дебальцево - Порошенко

Военные "дали по зубам" тем, кто пытался их окружить в Дебальцево.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет 112 Украина.

"Этими действиями была посрамлена Россия, которая еще вчера требовала поднять белый флаг, сдаться в плен. Украинские военные дали по зубам тем, кто пытался их окружить", - заявил Порошенко.

По его словам, украинские военнослужащие заняли новые рубежи обороны.

"Мы сегодня заняли новые рубежи обороны", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко отмечал, что 80% украинских военных вместе с техникой уже выведены из Дебальцево.

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