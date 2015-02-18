Боевики не унимаются: обстреливают и штурмуют позиции силовиков, карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, обстреливая и штурмуя позиции украинских силовиков.

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что вблизи села Широкино террористы дважды обстреляли из минометов опорный пункт украинских военных и атаковали его.

Обратим внимание, что нападение было отбито.

"В Ясиноватском районе Донецкой области боевики множество раз обстреляли позиции украинских военных возле населенных пунктов Опытное, Пески, Водяное, Авдеевка, неоднократно применяя реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию и стрелковое оружие", - добавили в ведомстве.

На Луганщине, в районе села Миус, бандиты из минометов обстреляли взводный опорный пункт сил АТО и штурмовали его. Также возле села Старый Айдар Станично-Луганского района боевики из ПТУР обстреляли взводный опорный пункт украинских военных.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что во время выхода из города Дебальцево Донецкой области были ранены 30 украинских военнослужащих.