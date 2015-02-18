Заявление Порошено о ситуации в Дебальцево: опубликован полный текст

Сегодня, 18 февраля, Президент Украины Петр Порошенко сделал заявление о ситуации в Дебальцево Донецкой области.

Приводит полный текст заявления, который опубликован на сайте главы государства.

"Уже могу сообщить, что сегодня утром Вооруженные Силы Украины вместе с Национальной Гвардией завершили операцию планового и организованного вывода части подразделений из Дебальцево. Мы можем сказать, что уже по состоянию на сейчас вышло 80% частей. Мы ждем еще две колонны. Вышли бойцы 128-й бригады, части подразделений 30-й бригады, 25-го и 40-го батальона, спецназ, Нацгвардия, милиция.

Мы можем утверждать, что поставленные задачи Вооруженные Силы Украины выполнили полностью. Эта позиция и успехи нам были очень нужны в Минске во время переговоров и после Минска. Мы смогли продемонстрировать всему миру истинное лицо бандитов-сепаратистов, поддерживаемых Россией, которая выступала гарантом и непосредственным участником Минских переговоров.

Мы утверждали и доказали: Дебальцево находилось под нашим контролем, никакого окружения не было, наши части и подразделения вышли планово и организованно. Вышли полностью с боевой техникой: танками, боевыми машинами пехоты, самоходными артиллерийскими установками, с автомобильной техникой.

Командиры проводят работу с личным составом. Мы ждем еще одну колонну, одну роту. Оставив боевые дозорные посты и отведя их на новую линию обороны, оставили себе плацдарм для обороны государства.

Это убедительное доказательство боеспособности Вооруженных Сил и эффективности военного командования. Могу сказать, что несмотря на жесткие артиллерийские обстрелы, обстрелы из систем залпового огня, пока мы имеем данные в целом, что на более чем двухтысячную украинскую группировку мы имеем 30 раненых. Сейчас собирается информация, могут быть уточнения, но по состоянию на сейчас я владею такой информацией.

Я хочу сказать, что этими действиями была посрамлена Россия, которая еще вчера требовала от украинских военных сложить оружие, поднять белый флаг и сдаться в плен. Украинские военные с честью поддержали высокое звание украинского защитника Отечества, и, как я обещал, дали по зубам тем, кто пытался их окружить, и вышли из Дебальцево по приказу Верховного главнокомандующего, который я отдал вчера после того, как российские военнослужащие запретили представителям ОБСЕ двигаться в Дебальцево для того, чтобы засвидетельствовать нашу готовность начать отвод тяжелой артиллерии, тяжелой техники и продемонстрировать отсутствие окружения. Они знали, что это неправда они этого боялись, и мы сегодня это продемонстрировали и доказали своей операцией.

Мы сегодня заняли новые рубежи обороны. И мы требовали во время моих переговоров с лидерами Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза жесткой реакции мира на грубое нарушение Россией Минских договоренностей, режима прекращения огня, начала отвода тяжелой техники. И мы будем готовить организованные, скоординированные действия.

Сегодня вечером я созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Сейчас я отправляюсь на фронт для встречи с теми, кто вышел из Дебальцево, и я имею высокую честь пожать руку и поблагодарить украинских героев.

Также сегодня будет провозглашено мой Указ о присвоении высокого звания Героя Украины командиру 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады Сергею Шапталу. Страна гордится такими героями. И в стране не удастся расшатать внутреннюю стабильность батальонами "все пропало", батальонами "все конец", ложью о 200-х и большим количеством погибших вчера, ложью о окруженных блокпостах, об украинских военных, которые якобы находятся там без боеприпасов, пищи и воды. Это сценарий не украинский. И уверен, что те, кто его распространял, ожидали совершенно другого результата. Нет, к счастью, сегодня мы имеем удачно завершенную операцию. Будем иметь возможность и дальше защищать государство", - говорится в заявлении.

Как известно, утром, 18 февраля, украинские войска начали выходить из окружения в Дебальцево.

Видео: Администрация Президента Украины