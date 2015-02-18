Европарламентер рассказал об "аппетитах" Путина в Украине

Депутат Европарламента от Бельгии Марк Демесмекер прокомментировал конфликт в Украине, сообщив, что ЕС должен четко отреагировать на события в городе Дебальцево.

Об этом говорится в заявлении депутата после его посещения накануне востока Украины с гуманитарным грузом, пишет Укринформ.

"Ни один, кого я встречал, не верит, что аппетит Путина (президент РФ Владимир Путин - ред.) будет удовлетворен после падения Дебальцево", - сказал депутат Европарламента.

В то же время он выразил мнение, что ЕС должен четко отреагировать на происходящие в Дебальцево события.

"Я видел собственными глазами грубые нарушения режима прекращения огня, который предусмотрен договоренностями "Минск-2". Украинские позиции находятся под постоянным вражеским огнем", - рассказал бельгийский политик.

Напомним, ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет пробивать наземный коридор в Крым, а планирует сделать ставку на смену власти в Украине.