В Дебальцево боевики применили против украинских солдат современное оружие - НАТО

В Дебальцево Донецкой области боевики так называемых ДНР и ЛНР применили против украинских военных современное оружие.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Ригу, пишет ТСН.

"Они применили современное оружие против украинских военных в районе Дебальцево. Мы видим, что ситуация на Востоке Украины очень тяжелая, она ухудшается", - заявил Столтенберг.

По его словам, вражеские силы не придерживаются режима "тишины" на Донбассе и продвигаются вперед.

"Мы видели, что перемирие не соблюдается. Мы видели, что сепаратисты на востоке Украины продвигаются, особенно в районе Дебальцево", - подытожил Столтенберг.

Напомним, что 18 февраля утром ВСУ вместе с Нацгвардией планово и организованно вывели части подразделений из Дебальцево. По состоянию на первую половину дня вышли 80% частей - это бойцы 128-й бригады, части подразделений 30-й бригады, 25-го и 40-го батальона, спецназ и милиция.