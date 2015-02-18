Порошенко доложили о потерях украинских войск в боях за Дебальцево

Потери украинских сил за последние дни боев в районе Дебальцево и во время выходе из города составили 22 погибших и более 150 раненых.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АТО передает "Интерфакс-Украина".

Также сообщается, что с докладом перед главой государства выступал первый заместитель начальника Генштаба Геннадий Воробьев.

"В целом за последние три дня боев в больницу Артемовска поступило 137 раненых военнослужащих ВСУ, 18 – МВД, 3 – Нацгвардии. Всего за последние дни тяжелых боев погибло 22 военнослужащих, из них 6 – во время организованного выхода из Дебальцево", - сообщили в пресс-центре.

В ходе совещания Воробьев сообщил о результатах вывода украинских военнослужащих из Дебальцево.

"По состоянию на 17.00 среды всего из района Дебальцево выведено личного состава 2459 военнослужащих, из них 2112 – ВСУ, 168 – Нацгвардии, 175 – МВД, 4 – пограничника", - сообщили в пресс-центре АТО.



Кроме того, было выведено 200 единиц военной техники, в том числе 15 танков, около 50 БМП.