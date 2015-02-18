Порошенко: все части, которые вышли из-под Дебальцево, отправятся на ротацию

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в прифронтовой Артемовск, вручил награды и пообщался с бойцами, которые вышли из-под Дебальцево.

Об этом сообщает "ЛигаБизнесИнформ".

Также глава государства заслушал доклад первого замначальника Генштаба, который заявил, что передислокация войск из Дебальцево все еще продолжается.

По предварительным данным, потери украинской группировки при выходе из города составили около 40 человек. До 200 получили ранения.

Некоторые бойцы, которые удерживали дальние опорные пункты, рассказали, что не ели уже пять суток. При этом, несмотря на тяжелые условия, сохраняли боевой дух.

Президент Украины лично прибыл на передовую, чтобы наградить солдат за проявленное мужество при обороне города от российских войск и наемников.

"Я горд и счастлив, что являюсь Верховным главнокомандующим таких Вооруженных сил. Вы держали удар до конца, не сдавая своих позиций в Дебальцево. Мы защищаем свою землю, и я каждому из вас благодарен за мужество, благодарен за героизм", - сказал Порошенко.

Также он подчеркнули, что теперь "весь мир увидел, как Россия не выполняет свои обязательства".

Отвечая на вопросы военных, Порошенко пообещал, что каждому механику-водителю, который вывел технику с поля боя, будет выплачена премия и повышена плата, а все части, которые вышли из Дебальцево, будут отправлены на ротацию.