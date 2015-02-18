Суд рассматривает дело Ефремова в закрытом режиме

Судья решила удовлетворить просьбу ГПУ о закрытом рассмотрении дела Ефремова.
Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и примет решение об избрании меры пресечения Александру Ефремову в закрытом режиме.
Об этом заявила следственный судья Оксана Царевич, передает "РБК-Украина".
"Ходатайство прокурора удовлетворить",- заявила Царевич.
Напомним, Александр Ефремов был задержан 14 февраля сотрудниками ГПУ и СБУ в Киеве.
16 февраля ему избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью освобождения под залог в 3,7 млн грн.
17 февраля стало известно, что за Ефремова внесен залог, но ГПУ предъявила ему новые обвинения.
Сам экс-депутат считает уголовное производство против него надуманным.