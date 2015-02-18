Суд рассматривает дело Ефремова в закрытом режиме

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и примет решение об избрании меры пресечения Александру Ефремову в закрытом режиме.

Об этом заявила следственный судья Оксана Царевич, передает "РБК-Украина".

"Ходатайство прокурора удовлетворить",- заявила Царевич.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 14 февраля сотрудниками ГПУ и СБУ в Киеве.

16 февраля ему избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью освобождения под залог в 3,7 млн грн.

17 февраля стало известно, что за Ефремова внесен залог, но ГПУ предъявила ему новые обвинения.

Сам экс-депутат считает уголовное производство против него надуманным.