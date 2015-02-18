Порошенко рассказал о выходе из Дебальцево: Россия ставила унизительный ультиматум

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что российская сторона ставила украинским военнослужащим в Дебальцево условия сдаться в плен и передать им всю военную технику, заявил он во время открытия заседания СНБО.

Об этом передает УНИАН.

"Подчеркиваю, что Украине был поставлен ультиматум. Что если украинские войска хотят выйти из Дебальцево, они должны оставить все оружие, передать его - подчеркивается - в исправном состоянии россиянам, поднять белый флаг и сдаться в плен на милость "победителя". Такие условия поставлены были перед Вооруженными силами Украины. Я лично вышел на руководителей частей, которые расположены были в Дебальцево. Речь идёт о 128 пехотной бригаде из Мукачево, речь идет о 40-ом батальоне, также речь идет о представителях 13-го батальона, остатках 25-го батальона и других подразделениях ", - отметил Порошенко.

При этом он отметил, что гордится украинскими Вооруженными силами и подразделениями Национальной гвардии. "Ни один с кем я общался, не согласился на унизительные условия, которые были предложены для выхода", - рассказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко пообещал, что каждому механику-водителю, который вывел технику с поля боя, будет выплачена премия и повышена плата, а все части, которые вышли из Дебальцево, будут отправлены на ротацию.