Боевики захватили Дебальцево, создают "военную комендатуру"

Противник эвакуирует подбитую технику с полей боев, отметил Тымчук.
Боевики полностью взяли под контроль город и узловую железнодорожную станцию Дебальцево (Донецкая область) и создают там "военную комендатуру".
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
"Украинские подразделения, обеспечивающие выход дебальцевской группировки украинских войск, ведут сдерживающие бои", - отметил эксперт.
Также он подчеркнул, что "противник приступил к эвакуации подбитой и поврежденной боевой техники с полей боев в районе Дебальцево (техника эвакуируется в Горловку и Енакиево)".
Напомним, ранее сообщалось, что потери украинских сил за последние дни боев в районе Дебальцево и во время выхода из города составили 22 погибших и более 150 раненых.