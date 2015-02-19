Боевики захватили Дебальцево, создают "военную комендатуру"

Боевики полностью взяли под контроль город и узловую железнодорожную станцию Дебальцево (Донецкая область) и создают там "военную комендатуру".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Украинские подразделения, обеспечивающие выход дебальцевской группировки украинских войск, ведут сдерживающие бои", - отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что "противник приступил к эвакуации подбитой и поврежденной боевой техники с полей боев в районе Дебальцево (техника эвакуируется в Горловку и Енакиево)".

Напомним, ранее сообщалось, что потери украинских сил за последние дни боев в районе Дебальцево и во время выхода из города составили 22 погибших и более 150 раненых.