Под Горловкой боевики готовятся отражать атаки с воздуха, тестируют системы ПВО

В районе городов Макеевка и Горловка Донецкой области замечена работа средств противовоздушной обороны боевиков (ПВО), переброшенных им из России.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что речь идет о тестовом режиме проверки средств ПВО с РЛС.

Также, по его данным, зафиксирована переброска двух ЗРК "Стрела-10" в районе Шахтерска.

При этом военный эксперт добавил, что "в состав тактической группы российско-террористических войск, занимающей позиции за Ясиноватской развязкой, доставлены две САУ 2С1 "Гвоздика"".

Напомним, ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что боевики полностью взяли под контроль город и узловую железнодорожную станцию Дебальцево и создают там "военную комендатуру".