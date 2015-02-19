Боевики никак не угомонятся, из танков обстреляли силовиков под Широкино

За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе боевики 46 раз нарушали объявленный режим прекращения огня.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что преступники 14 раз применяли реактивные системы залпового огня, а 21 - артиллерию и минометы.

Обратим внимание, что в районе поселка Пески произошло боестолкновение сил АТО с террористами.

Также вчера противник обстрелял город Золотое и поселок Семигорье.

"В Донецкой области из реактивных систем залпового огня боевики пять раз обстреляли Авдеевку, четыре раза - Опытное, дважды - Пески и Водяное", - отметили в пресс-центре.

В течение суток наблюдалась активизация обстрелов на Мариупольском направлении. В частности, вблизи села Широкино преступники вели огонь по нашим позициям из танков, и 13 раз наносили огневые удары из артиллерии и минометов.

"На Луганщине вражеским обстрелам подверглось село Крымское… по населенному пункту Широкино бандиты вели огонь из стрелкового оружия", - добавили в штабе АТО.

По данным ведомства, этой ночью по всей линии разграничения интенсивность обстрелов уменьшилась.

Напомним, ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что террористы полностью взяли под контроль город и узловую железнодорожную станцию Дебальцево и создают там "военную комендатуру".