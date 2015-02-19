В штабе АТО отчитались: из Дебальцево вышло 90% украинских военных

Пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах заявил, что из города Дебальцево и его окраин вышло более 90% личного состава украинских войск.

Об этом он сообщил во время брифинга, пишет УНИАН.

В то же время Стельмах уточнил, что военнослужащие занимают более выгодные для защиты Украины позиции.

"Плановая передислокация украинских воинов демонстрирует в очередной раз, что никакого окружения не было, а части и подразделения занимают новые, более выгодные позиции для обороны государства", - отметил пресс-офицер.

Напомним, ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что террористы полностью взяли под контроль город и узловую железнодорожную станцию Дебальцево и создают там "военную комендатуру".