Медведев хочет поставлять боевикам на Донбассе "гуманитарный" газ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения о поставках газа для нужд самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Об этом передает "Интерфакс".

Медведев решил, что Украина создала проблему, перекрыв поставку газа в эти регионы.

"Хотел бы, чтобы Минэнерго вместе с "Газпромом" подготовило предложения об оказании гуманитарной помощи в виде поставок газа для нужд этих регионов, если не будут предприняты действия по газоснабжению по привычной схеме", - рассказал Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия снизила Украине цену на газ почти на 50 долларов.