Боевики не устают нарушать "перемирие", под Песками произошел бой: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать объявленный режим прекращения огня, обстреливая позиции силовиков и населенные пункты.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что в районе поселка Пески произошло боестолкновение украинских военнослужащих с террористами.

Также из минометов, танка и стрелкового оружия наемники 11 раз обстреляли позиции Нацгвардии вблизи села Широкино. Кроме того, противник нанес артиллерийские удары по населенному пункту Новотошковское Луганской области.

"С начала вступления в силу режима прекращения огня НВФ осуществили 253 обстрела позиций силовых структур Украины", - добавили в пресс-центре.

"… с начала объявления прекращения огня и до момента выхода украинского гарнизона из Дебальцево, ежесуточно на одного украинского бойца было выпущено в среднем 580 килограммов смертоносного металла в виде реактивных, артиллерийских снарядов, минометных мин, противотанковых управляемых ракет и других боеприпасов", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне конфликта погибли 14 украинских военных, а еще 172 бойца - были ранены.