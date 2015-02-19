Боевики отрекаются от своих пленных, не хотят менять "всех на всех"

Спикер АТО Андрей Лысенко заявил, что орудующие на Донбассе боевики не хотят обменивать пленных по принципу "всех на всех".

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время Лысенко подчеркнул, что "противник в очередной раз пытается грубо пренебречь требованиями минских договоренностей по обмену пленными".

"Боевики, вопреки подписанным документам, не желают обменивать пленных по принципу "всех на всех" и отказываются от своих", - добавил спикер АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне конфликта на востоке Украины террористы продолжают нарушать объявленный режим прекращения огня, обстреливая позиции силовиков и населенные пункты.