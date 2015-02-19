Украинский дипломат: события в Дебальцево - это российская пощечина Евросоюзу

Ожесточенные обстрелы и атаки на Дебальцевском плацдарме – пощечина демократическому международному сообществу и особенно ЕС.

Такое мнение выразил представитель Украины при ЕС Константин Елисеев в интервью Sky News, передает "Украинская правда".

"Мы надеемся на поддержку ЕС, потому что то, что случилось возле Дебальцево, это было нечто вроде пощечины демократического международного сообщества, в частности ЕС", - отметил он.

Также Елисеев призвал Евросоюз "проснуться".

"Мы призываем Европейский Союз проснуться, и сделать все возможное для того, чтобы остановить кровопролитие и остановить войну", - подчеркнул он.

Также украинский дипломат предложил представить, что открытая необъявленная война идет на границе с ЕС, и добавил: "Поэтому нам нужно объединить наши усилия, и быть более решительными и активными".

"Нам нужно перестать выдавать многочисленные декларации и заявления, и действовать", - заявил он.

По его словам, нельзя допустить, чтобы мирные переговоры и диалог стали своего рода "дымовой завесой" для президента РФ Владимира Путина, что позволит ему продолжать продвигать свои интересы на Донбассе и дестабилизировать ситуацию.

"Возможно, самое время ввести более жесткие ограничительные меры в отношении РФ и рассмотреть поставки летального оборонительного вооружения Украине", - отметил Елисеев.

Напомним, сегодня в СБУ заявили, что боевиками на Донбассе открыто командуют генералы из России.