Порошенко предложил ЕС направить миссию военных экспертов на Донбасс

Порошенко и Туск обсудили последние события на Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко и Туск обсудили ситуацию на Донбассе и реализацию Минских договоренностей.
Украинский лидер отметил, что уничтожение Дебальцево боевиками и продолжение артиллерийских обстрелов, в частности в районах Донецкого аэропорта, Первомайска, Мариуполя и Горловки, свидетельствуют о неустойчивом прекращении огня.
Также Порошенко сообщил, что для содействия выполнению этих договоренностей, СНБО Украины принял решение обратиться в Совет Безопасности ООН и Совет ЕС о направлении в Украину миротворческого контингента.
В ходе разговора обсуждались возможные пути реагирования на ситуацию и возможность введения дальнейших ограничительных мер против России со стороны ЕС.
Порошенко также предложил Евросоюзу направить миссию военных экспертов ЕС для участия в работе Общего центра контроля и координации.
Президент Европейского Совета подтвердил, что он принял приглашение Президента Украины посетить Киев в воскресенье, 22 февраля, для участия в Марше Достоинства, где собеседники продолжат диалог о дальнейших шагах.
Напомним, ранее представитель Украины при Евросоюзе назвал последние события вокруг Дебальцево пощечиной всему демократическому миру.