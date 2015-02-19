Порошенко предложил ЕС направить миссию военных экспертов на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко и Туск обсудили ситуацию на Донбассе и реализацию Минских договоренностей.

Украинский лидер отметил, что уничтожение Дебальцево боевиками и продолжение артиллерийских обстрелов, в частности в районах Донецкого аэропорта, Первомайска, Мариуполя и Горловки, свидетельствуют о неустойчивом прекращении огня.

Также Порошенко сообщил, что для содействия выполнению этих договоренностей, СНБО Украины принял решение обратиться в Совет Безопасности ООН и Совет ЕС о направлении в Украину миротворческого контингента.

В ходе разговора обсуждались возможные пути реагирования на ситуацию и возможность введения дальнейших ограничительных мер против России со стороны ЕС.

Порошенко также предложил Евросоюзу направить миссию военных экспертов ЕС для участия в работе Общего центра контроля и координации.

Президент Европейского Совета подтвердил, что он принял приглашение Президента Украины посетить Киев в воскресенье, 22 февраля, для участия в Марше Достоинства, где собеседники продолжат диалог о дальнейших шагах.

Напомним, ранее представитель Украины при Евросоюзе назвал последние события вокруг Дебальцево пощечиной всему демократическому миру.