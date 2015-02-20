Штаб АТО о Донбассе: боевики не хотят прекращать огонь

За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе боевики 49 раз нарушили объявленный режим прекращения огня.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что в ночь на пятницу (20 февраля) террористы 15 раз обстреляли позиции силовиков.

Обратим внимание, что основной огневой удар враг нанес по населенным пунктам, расположенным на Донецком направлении.

В частности, из реактивных систем залпового огня были дважды обстреляны Авдеевка и Тоненькое.

"Удару из "Градов" подвергся поселок Курахово. В районе Опытного террористы применили бронетехнику. Из артиллерии и минометов противник трижды наносил удары по Водяному", - добавили в пресс-центре.

На Мариупольском направлении преступники из стрелкового оружия и минометов обстреляли село Бердянское.

"… статистика суточных обстрелов в очередной раз показывает - террористы не желают прекращать огонь и тем более отводить тяжелую артиллерию от линии боевого соприкосновения", - резюмировали в штабе АТО.

Напомним, ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что боевики перебрасывают под захваченный город Донецк свежую банду своих пособников, которые прошли подготовку на территории РФ в учебных лагерях российских спецслужб.