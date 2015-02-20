На Луганщине боевики сутки не стреляли, но могут возобновить провокации

В ходе минувших суток на Луганском направлении боевики впервые с момента объявления режима прекращения огня смогли его придерживаться.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что, учитывая опыт предыдущих дней, доверять бандитам нельзя.

"Провокации с их стороны могут возобновиться в любой момент", - добавили в пресс-центре.

Там же подчеркнули, что "подразделения ВСУ, которые несут службу на Луганщине, готовы к любому проявлению агрессии со стороны незаконных вооруженных формирований".

Напомним, ранее в штабе АТО сообщали, что за минувшие сутки в зоне конфликта на востоке Украины террористы 49 раз нарушили объявленный режим прекращения огня.