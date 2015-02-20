В Генштабе уточнили количество украинских военных, попавших в плен под Дебальцево

И. о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в плену у боевиков находятся 110 украинских военнослужащих, которые были под городом Дебальцево.

Об этом пишет Еспресо.TV.

"Вчера мы говорили о 93, но сегодня имеем уточненную информацию - 110", - отметил он.

Также Селезнев сообщил, что "из пропавших 82 человек установлена судьбу 51 военнослужащего, судьба 31 человек неизвестна".

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что добровольческие батальоны, журналисты и Генштаб оказались совершенно не готовы к действиям во время отхода из Дебальцево.