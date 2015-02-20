В Украину вторглись 20 танков и 10 самоходок из РФ, опубликована карта зоны АТО

Россия продолжает наращивать присутствие своих войск на Донбассе и перебрасывает дополнительные силы на приморском направлении.

Об этом на брифинге заявил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко, сообщает УНИАН.

По его словам, в течение суток было зафиксировано подтягивание свыше 20 танков, 10 САУ и 10 грузовиков в районе Новоазовска в Мариупольском направлении.

В Украину также вторглись полтора десятка грузовых автомобилей. В этом районе также фиксируется перемещения военнослужащих ВС РФ на автобусах.

Также зафиксирован вход из России через пропускной пункт "Изварино" колонны военной техники - в направлении Луганска зашло 20 грузовых автомобилей с боеприпасами и большое количество топливозаправщиков.

Как сказал Лысенко, наблюдается накопление войск в Воронежской области РФ.

Напомним, что ранее стало известно о переброске из России сотен наемников и танков в районе Новоазовска.

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