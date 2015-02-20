Порошенко одобрил создание Украиной и двумя странами ЕС совместной бригады

Президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Литовской Республики, правительством Республики Польша о создании совместной военной части".

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

В то же время в ведомстве уточнили, что документ предусматривает создание совместной украинско-польско-литовской военной части бригадного уровня.

Также закон определяет общее назначение, принципы деятельности, порядок принятия решения, обеспечение безопасности и другие организационные мероприятия, связанные с деятельностью этого воинского формирования.

"Бригада создается с целью участия в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета Безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины", - отмечается в сообщении.

Обратим внимание, что командование бригады будет располагаться в польском городе Люблин. На него распространяется законодательства Польши, а также соответствующие нормы международного права.

"Каждое из государств-сторон отвечает за финансовое обеспечение собственных подразделений, входящих в состав бригады во время совместных тренировок и учений, подготовки и непосредственного участия в операциях", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что соглашение насчет создания совместной военной части бригадного уровня было подписано Украиной, Польшей и Литвой в Варшаве 19 сентября прошлого года. Верховная Рада нашей страны его ратифицировала 4 февраля 2015-го.

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