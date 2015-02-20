Порошенко подписал решение СНБО о противодействии агрессии России

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 января "О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым Российской Федерацией".

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно решению СНБО, Кабинету министров поручено безотлагательно принять меры по предоставлению помощи пострадавшим от террористических актов на территории Донецкой и Луганской областей, в первую очередь мирным жителям Мариуполя.

Также Кабмину поручено разработать ряд законопроектов, в частности об усовершенствовании состава, функций и полномочий Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, а также об установлении уголовной ответственности за преступления против человечности.

Кроме того, правительству поручено принять при участии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания безотлагательные меры по прекращению российской информационной агрессии, осуществляемой с использованием иностранных и отечественных средств массовой информации.

Правительство должно совместно с местными государственными администрациями в двухнедельный срок определить и обеспечить обустройство мест для временного размещения людей, эвакуированных из отдельных территорий Донецкой, Луганской областей.

СБУ поручено активизировать информационно-разъяснительную работу с целью нейтрализации опасного влияния РФ на общественно-политическую ситуацию в Украине и ее отдельных регионах; организовать совместно с местными органами исполнительной власти в двухнедельный срок своевременное и всестороннее информирование населения Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской областей и Киева о порядке действий в условиях угрозы осуществления террористического акта, в частности путем создания соответствующих веб-сайтов, страниц в социальных сетях.

Министерство внутренних дел должно безотлагательно усилить контроль над соблюдением порядка регистрации места жительства и места нахождения граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Государственной фискальной службе совместно с Госслужбой финансового мониторинга поручено безотлагательно принять действенные меры по выявлению и ликвидации каналов финансирования терроризма.

Также СНБО предложил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, при участии государственного предприятия "Энергорынок" принять меры по исключению из расчетов на рынке электрической энергии предприятий, производящих электроэнергию на временно неконтролируемой территории.

Председателям Донецкой и Луганской областных государственных администраций поручено безотлагательно принять комплексные меры для обеспечения работы объектов жизнеобеспечения населенных пунктов, расположенных на подконтрольных территориях, а также меры по усилению кадрового обеспечения районных государственных администраций.

СНБО также предложил генеральному прокурору Украины принять меры по признанию так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" террористическими организациями.

Напомним, ранее Порошенко предложил рассмотреть вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН.

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