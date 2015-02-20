Украина хочет купить у Польши радары, снайперские винтовки и заказать модернизацию танков – СМИ

Украина намерена приобрести образцы современные оружия у производителей Польши, а также заказать модернизацию своих танков Т-72.

Об этом со ссылкой на источники издания Rzeczpospolita в компаниях, производящих оружие, сообщает ZN.UA.

Как пишет польское издание, осенью 2014-го Варшава представила на выставке в Киеве свои новейшие образцы оружия, но тогда украинская сторона не заинтересовалась их покупкой. Сейчас же ситуация изменилась - представители украинских силовых ведомств активно вели диалог с минобороны Польши и посещали заводы-производители оружия.

Украинская и польская сторона договорились о производстве нескольких тысяч шлемов, бронежилетов компании Maskpol Konieczki и несколько десятков приборов ночного видения. Однако сейчас, по данным Rzeczpospolita, Киев хочет закупить вооружение посерьезнее.

В частности, издание сообщает, что Украина собирается заказать в Польше модернизацию своих танков Т-72. Также источники издания сообщают о намерении Киева купить радары для обнаружения артиллерии PIT-Radwar, которые производят в Варшаве, современное оптическое оборудование от "Промышленного центра оптики", радары для обнаружения вражеской авиации и беспилотников, а также новейшие снайперские винтовки компании Tarnów..

Кроме того, Киев интересует поставка боеприпасов на замену продукции заводов в Луганске и Донецке. В это же время, официально в "Польской группе производителей оружия" прокомментировали, что рассказывать о таких контрактах публично не будут.

Напомним, в конце 2014-го сообщалось, что Украина намерена покупать оружие в Польше, но пока этого не делает. А министр иностранных дел Гжегож Схетына заявил о готовности своей страны продавать оружие Украине. Но, по его словам, Киев сам должен решить, у него на это деньги.

фото: army-news.ru