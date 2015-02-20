Латвия готова направить своих миротворцев на Донбасс

В случае, если Совбез ООН и латвийский Сейм примут решение, вооруженные силы Латвии готовы принять участие в миротворческой операции на Донбассе.

Об этом заявил министр обороны Латвии Раймонд Вейонис, передает ZN.UA.

При этом чиновник считает вполне возможным урегулирование кризиса только дипломатическим путем, а его предпосылкой – выполнение Минских соглашений.

"Миротворческие миссии могут быть лишь одним из инструментов, который может помочь разрешить ситуацию", - сказал Вейонис.

Он напомнил, что в Украине уже находятся представители ОБСЕ, в том числе, и из Латвии, которые наблюдают за выполнением условий перемирия.

Напомним, 18 февраля СНБО принял обращение к ООН и Евросоюзу по развертыванию миссий по поддержанию мира и безопасности на территории Украины.

В то же время президент Украины Петр Порошенко предположил, что лучшим форматом миротворческой миссии была бы полицейская миссия Евросоюза.