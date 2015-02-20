Введение миротворцев на Донбасс заморозит конфликт и "отрежет" регион от Украины - СМИ

Миротворческий контингент в зоне конфликта на Донбассе, в случае принятия решения о его введении, означает его замораживание, а не разрешение. При этом центральные власти теряют контроль над территорией, контролируемой сепаратистами, и в конечном счете суверенитет.

Об этом говорится в статье для ZN.UA.

Автор статьи Владимир Кравченко напоминает, что по такому сценарию события происходили в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. Сегодня они пусть формально и непризнанные международным сообществом, но фактически — независимые государства.

"При введении миротворцев Киев берет на себя определенные обязательства и теряет возможность проведения любой военной операции по восстановлению контроля над территориями, контролируемыми сепаратистами и российской армией. Иначе Украина в глазах международного сообщества будет выглядеть инициатором эскалации конфликта. А вот сепаратисты и Москва сохраняют полную возможность возобновить боевые действия в любой удобный для них момент, и далее продвигаясь на запад и юг", - пишет автор.

По информации издания, в Минске на переговорах в расширенном формате о миротворцах не говорили. Не исключено, что этот вопрос поднимался во время личных встреч на самом высоком уровне. Во всяком случае, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что эта идея обсуждалась во время встречи лидеров "нормандской четверки".

В свою очередь замглавы АПУ Валерий Чалый уверяет, что в Минске Владимир Путин не возражал против ввода миротворцев в Украину.

Информированные собеседники издания утверждают, что причиной столь кардинального изменения позиции украинского руководства, которое еще совсем недавно было решительно против миротворческих миссий в Донбассе, стала ситуация в Дебальцево.

По мнению автора, миротворческая миссия — не гарантия прекращения боевых действий. Но миротворцы будут тем стоппером, который сделает невозможным продвижение наших войск на восток и серьезно затруднит дальнейшее углубление пророссийских сепаратистов на запад. В этой ситуации "голубые каски" — не просто один из элементов "замораживания" конфликта на долгие годы. Это шаг к экономическому и политическому отсечению неконтролируемых центральным правительством территорий.

"А к такому варианту развития событий в Киеве, похоже, уже психологически почти готовы. Возможно, сегодня для нашей страны "замораживание" конфликта — не самый худший сценарий. В конце концов, проблема Северного Кипра не помешала Кипрской Республике успешно развивать туристический бизнес и стать членом Европейского Союза.

Что же касается ЕС, то вся его политика с момента начала вооруженного конфликта на Востоке была направлена на то, чтобы его "заморозить": Европа хочет хотя бы видимости стабильности ситуации в Украине и решения кризиса в Донбассе. Да только вот у кремлевских "гроссмейстеров" свои геополитические комбинации", - говорится в статье.

Напомним, 18 февраля СНБО принял обращение к ООН и Евросоюзу по развертыванию миссий по поддержанию мира и безопасности на территории Украины.

В то же время президент Украины Петр Порошенко предположил, что лучшим форматом миротворческой миссии была бы полицейская миссия Евросоюза.