Чечетова пожалели и скостили суму залога до 5 млн: защита заявила отвод судье

Прокуратура решила уменьшить сумму залога для экс-нардепа от Партии регионов Михаила Чечетова в связи с финансовым состоянием и возрастом Чечетова с 10 до 5 млн грн.

Об этом сообщил во время заседания прокурор Валерий Зимогляд, пишет УНН.

Как сообщалось ранее, судья зачитала ходатайство прокуратуры, в котором говорилось о применении к экс-нардепу ареста с определением залога в сумме 10 млн грн.

Между тем, защита Чечетова заявила отвод судье Печерского районного суда Киева Олесе Батрин при рассмотрении ходатайства об аресте депутата, сообщает Ukranews

Адвокат подозреваемого Сергей Маляренко заявил отвод судье, так как считает, что Батрин безосновательно отклонила ряд ходатайств защиты, в частности об истребовании видеодоказательств подписания Чечетовым протокола счетной комиссии после голосования за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

Сам Чечетов отрицает свою вину в принятии "диктаторских законов".

Он подчеркивает, что отсутствует положение о работе счетной комиссии Рады, а значит невозможно нарушить нормы ее работы.

Кроме того, Чечетов заявил, что в течение 2,5 лет не выезжал за пределы Украины и не намерен выезжать за границу в ближайшее время.

Экс-депутат также сообщил, что получает пенсию около 7,5 тыс. гривен и не сможет внести сумму залога в 5 млн гривен в случае его назначения.

Напомним, 20 февраля Генеральная прокуратура сообщила Михаилу Чечетову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Генпрокуратура расследует уголовные производства, открытые по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде Украины за "диктаторские законопроекты", направленные на препятствование проведению мирных акций протеста.