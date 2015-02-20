Боевики активизировались на Донецком направлении, обстрелы силовиков не прекращаются

Российские наемники и террористы за день 41 раз обстреляли позиции сил АТО, в общем из артиллерии и минометов боевики 16 раз обстреляли украинские позиции, 5 раз из реактивных систем залпового огня и 4 раза из танков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Обстрелы позиций украинских войск и мирных населенных пунктов в зоне АТО продолжаются. За день, противник 41 раз наносил удары по силам АТО", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра АТО, наибольшая активность врага наблюдалась на Донецком направлении. Трижды противник из танков обстреливал Опытное, дважды из "Градов" Авдеевку и Пески. Артиллерийские и минометные удары накрыли Авдеевку, Пески, Водяное, Опытное.

Также на Мариупольском и Луганском направлениях преступники в течение дня из стрелкового оружия, минометов и гранатометов вели огонь по поселкам Широкино и Сокольники.

Кроме того, в районе поселка Лозовое, недалеко от Дебальцево, наш опорный пункт 6 раз обстреляли из стрелкового оружия.

В то же время, наши войска после перегруппировки обустраивают новую линию обороны вблизи Артемовска.

Напомним, по информации советника президента Украины Юрия Бирюкова, с начала 2015 года на Дебальцевском плацдарме уничтожены 2911 человек личного состава незаконных вооруженных формирований и подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.