Чорновол назвала заказчика и организатора ее избиения: не обошлось без Януковича

Нардеп от "Народного фронта" Татьяна Чорновол заявила, что заказчика, организатора и исполнителей ее избиения удалось установить.

Об этом она сообщила в эфире "Шустер Live", пишет УНН.

"Сейчас установлена вся ниточка: заказчик Янукович (беглый экс-президент Виктор Янукович - ред.), организатор Кобзар, охранник Януковича", - отметила Чорновол.

"Установлены исполнители, но Янукович в Москве, его охранник в Москве, исполнители получили политическое убежище в Москве. Как эту ниточку закрытия дальше?", - добавила народный избранник.

По ее мнению, "надо было хотя бы кого-то арестовать, но все они в Москве, потому что у нас война продолжается".

Напомним, Татьяна Чорновол была жестоко избита 25 декабря 2013 года недалеко от города Борисполь. Тогда она ехала в собственном автомобиле, его "подрезала" машина злоумышленников, которые и избили активистку.