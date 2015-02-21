Гвардейцев-таманцев хотят превратить в "полицаев" и ставить в тылу заградотрядами — блогер

Командование не верит в стойкость воюющих на Донбассе бойцов, поэтому части 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии ВС РФ (Московская обл.) хотят превратить в заградотряды и уподобить гвардейцев "полицаям" из дивизии особого назначения им. Дзержинского МВД РФ.

Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.

"В связи с малой численностью подразделений ОДОН ВВ МВД РФ, просим вашего разрешения на использование в качестве оперативного заслона подразделений 2-й гв. мотострелковой Таманской дивизии", — говорится в донесении российских военных вышестоящему командованию.

По данным Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию на утро 20 февраля 2015 года составили: убитыми 7390, ранеными — 5770 и пропавшими без вести — 3338 человек

Напомним, что в боях за Широкино таманцы заменили потрепанные подразделения 138 ОМБ Западного ВО, которые под контролем "полицаев" отошли из зоны боевых действий в базовый лагерь в Ростовской области, и потеряли два с половиной десятка человек ранеными и убитыми, а также две бронемашины.

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фото: odonvv.ru

