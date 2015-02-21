В штабе АТО рассказали, как адепты "русского мира" нарушают перемирие: им нельзя доверять

За минувшие сутки на Луганском направлении боевики 10 раз нарушили объявленный в зоне АТО режим прекращения огня.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что чаще всего террористы обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия, минометов, танков, автоматических и противотанковых гранатометов.

В частности, противник атаковал военных, которые несут службу в районе Бахмутской трассы. Стоит отметить, что в течение суток террористы не открывали огонь по мирным населенным пунктам.

"Всего за шесть дней режима прекращения огня адепты "русского мира" на Луганском направлении 33 раза нарушили минские договоренности. За это время бандиты только в течение суток не прибегали к провокациям и не стреляли в сторону территории, находящейся под контролем сил АТО", - добавили силовики.

По их данным, уже на следующий день террористы возобновили огневые провокации. "Это четко демонстрирует, что доверять им нельзя, и нарушить режим прекращения огня они могут в любую минуту", - отметили в пресс-центре.

Также в последнее время противник активно использует беспилотные летательные аппараты для ведения воздушного наблюдения за территорией подконтрольной украинской власти.

"Так, зафиксировано семь пролетов вражеских БПЛА, которые, как правило, появлялись приблизительно через полчаса после прекращения обстрела того или иного района", - говорится в сообщении.

"Обстрелы бандитов непродолжительны и направлены на то, чтобы спровоцировать украинских военнослужащих на открытие ответного огня и заставить их нарушить минские договоренности...", - объяснили в ведомстве.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что в ночь на 21 февраля в зоне конфликта боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских войск и мирные населенные пункты.