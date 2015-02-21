Янукович мечтал возглавить протесты в Украине: пообещал вернуться

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что покинет территорию России и вернется в нашу страну, как только у него появится такая возможность.

Об этом он сообщил в интервью российскому "Первому каналу", пишет РИА Новости.

"У меня не выходили из головы мысли о том, чтобы вернуться и возглавить сначала протестное движение", - сказал Янукович.

"… но все приходили к однозначному мнению о том, что если я вернусь, то враги сделают все, чтобы меня уничтожить", - добавил беглый экс-президент.

Также бывший политик сообщил, что его соратники якобы были против того, чтобы он поехал в Украину.

"События развивались стремительно, и я сожалею, что я не смог этого сделать. Как только у меня появится возможность, я вернусь и сделаю все, чтобы облегчить жизнь жителям Украины", - заявил Янукович.

Напомним, 20 января Генпрокуратура начала процедуру подготовки документов по экстрадиции Виктора Януковича, после чего обратилась к России с просьбой выдать его нашей стране.