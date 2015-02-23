Военный эксперт рассказал, сколько российских солдат было уничтожено при взятии Дебальцево

Потери российской стороны при взятии Дебальцево составили не менее 1,3 тысячи человек, сообщил экс-советник министра обороны, координатор гражданского движения "Спільна Справа" Александр Данилюк.

Об этом он написал в Facebook.

"Потери российской стороны при взятии Дебальцево составили не менее 1,3 тысячи человек. Даже если предположить, что оборона Мариуполя будет организована так же бессмысленно, чтобы взять город, Москве надо будет положить не менее 15-20 тысяч собственных военнослужащих", - написал А.Данилюк.

Напомним, ранее советник Президента Юрий Бирюков о потерях украинских военных в районе Дебальцево.

Подробнее о ситуации в районе Дебальцево читайте в спецтеме "Главреда".