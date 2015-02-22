Боевики никак не угомонятся: атакуют силы АТО, из танков обстреливают поселки

Террористы продолжают нарушать "режим тишины".
В воскресенье, 22 февраля, в течение дня в зоне АТО на Донбассе боевики 14 раз обстреляли позиции силовиков из артиллерии и минометов, а также пять раз из стрелкового оружия и гранатометов.
Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.
Наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Мариупольском направлении вблизи села Широкино, где около четырех часов происходил бой между террористами и военнослужащими.
Обратим внимание, что на этом же направлении противник продолжал вести воздушную разведку с помощью беспилотников.
"За сутки силы АТО зафиксировали более 14 таких летательных аппаратов", - добавили в ведомстве.
Между тем на Донецком направлении террористы из артиллерии и минометов четыре раза обстреляли населенные пункты Пески и Водяное, дважды - Красногоровку.
"По поселку Опытное преступники нанесли огневой удар из танка", - отметили в штабе антитеррористической операции.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики так называемой ДНР обстреливают позиции украинских военнослужащих из центра захваченного ими Донецка, однако силы АТО на их атаки не отвечают.