Боевики никак не угомонятся: атакуют силы АТО, из танков обстреливают поселки

В воскресенье, 22 февраля, в течение дня в зоне АТО на Донбассе боевики 14 раз обстреляли позиции силовиков из артиллерии и минометов, а также пять раз из стрелкового оружия и гранатометов.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Мариупольском направлении вблизи села Широкино, где около четырех часов происходил бой между террористами и военнослужащими.

Обратим внимание, что на этом же направлении противник продолжал вести воздушную разведку с помощью беспилотников.

"За сутки силы АТО зафиксировали более 14 таких летательных аппаратов", - добавили в ведомстве.

Между тем на Донецком направлении террористы из артиллерии и минометов четыре раза обстреляли населенные пункты Пески и Водяное, дважды - Красногоровку.

"По поселку Опытное преступники нанесли огневой удар из танка", - отметили в штабе антитеррористической операции.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики так называемой ДНР обстреливают позиции украинских военнослужащих из центра захваченного ими Донецка, однако силы АТО на их атаки не отвечают.