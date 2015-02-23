Боевики обещали отвести тяжелое оружие, они накапливают боеприпасы

Несмотря на заявления боевиков о готовности отвести тяжелое вооружение боевики продолжают укреплять артгруппы и накапливать боеприпасы.

Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Так, "на утро 23 февраля в районе н.п.Докучаевск продолжала действовать артиллерийская группа российских войск и террористических групп.

Не смотря на утверждения руководства террористов о готовности отвести тяжелые вооружения, позиции данной артгруппы укрепляются, фиксируется активный подвоз боеприпасов", - пишет эксперт.

Ранее Тымчук сообщал, что наиболее сложная ситуация сложилась на Мариупольскомнаправлении.

В частности, противник продолжает переброску тактических резервов в район н.п.Безыменное. Одновременно позиции украинских войск в районе н.п.Широкино обстреливает поддерживающая войска противника артгруппа. А также фиксировались попытки танковых подразделений противника атаковать позиции украинских войск в данном районе.