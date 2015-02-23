Украинские войска продолжают удерживать участок фронта в районе Дебальцевского плацдарма

Украинские войска продолжают удерживать участок фронта вместе с плацдармом в районе н.п.Светлодарск и Луганское Донецкой области.

Об этом сообщил народный депутат от Народного фронта, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Украинские войска продолжают удерживать участок фронта вместе с плацдармом в районе н.п. Светлодарское и Луганское. Противник периодически ведет обстрелы позиций украинских войск в данном районе, однако основная часть формирований, участвовавших в боях за Дебальцево, отведены для доукомплектования", - пишет эксперт.

Напомним, ранее командир батальона "Киевская Русь" Андрей Высота отмечал, что 25-й батальон территориальной обороны вышел из Дебальцево и остается на своих позициях.