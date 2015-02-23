Путин может штурмовать Харьков, если США начнет поставки оружия в Украину - российский политолог

Президент Владимир Путин может "организовать" атаку на Харьков силами боевиков и российских военных, если президент США Барак Обама примет решение о поставках летального оружия в Украину.

Такое мнение высказал российский политолог Станислав Белковский в интервью телеканалу "Дождь", пишет Гордон.

"Я думаю, что Харьков будет разменной монетой при поставках американского оружия Украине. Если Путин узнает, что летальные американские вооружения идут в Украину, если об этом будет объявлено в ближайшие дни, как заявил госсекретарь Джон Керри, сказав, что решение будет принято Бараком Обамой вот-вот, тогда возможна атака на Харьков", – сказал Белковский.

По словам эксперта, Минские соглашения были и остаются фейком. "Россия не их сторона: она не признала себя таковой, она не несет никакой ответственности", – отметил Белковский.

Он также подчеркнул, что сдать Харьков – это не то же самое, что поступиться Донецком и Луганском. "Луганск и Донецк – это периферия. А Харьков – это второе сердце Украины, это Киев-2", – отметил политолог.

По его мнению, Путин будет действовать по старому принципу. "Это будут ополченцы ДНР и ЛНР, это будут совершенно независимые группы харьковского разлива, возможно устроившие теракт в Харькове, ну и конечно, это будут глубоко находящиеся в отпуске российские офицеры и солдаты", – считает он.

Российский политолог также предположил, что "правительство в изгнании", создание которого анонсировал беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, может создаваться с целью призыва "российских миротворцев".

"Я думаю, что идея "правительства в изгнании" сводится к тому, чтобы был какой-то субъект, который в состоянии призвать в Украину российские войска. Например, если в Харькове возникнет какая-то заваруха", – считает политолог.

Напомним, ранее государственный секретарь США Джон Керри сообщил, что решение о том,предоставлять Украине оружие или нет, президент США Барак Обама примет уже в ближайшие дни,