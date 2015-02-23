В штабе АТО рассказали, когда армия начнет отводить тяжелое вооружение

Силы АТО на Донбассе начнут отводить тяжелое вооружение, как только террористы прекратят обстрелы.

об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах пишет УНИАН.

"Сейчас первый этап предварительных условий - это полное прекращение огня. Как только террористы прекратят наносить огневые удары по нашим позициям, мы будем воплощать второй вариант. В настоящее время пока прекращения или окончательного прекращения огня нет", - отметил Стельмах.

Между тем, и.о спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил, что техника отводиться не будет, пока на линии противостояния не прекратиться огонь.

"Дело в том, что, в соответствии с Минским протоколом и Минским меморандумом, в качестве условия первого предусмотрено прекращение огня обеими сторонами конфликта, и уже после этого стороны готовят к отводу вооружение и военную технику от линии столкновения враждующих сторон. В связи с тем, что пока продолжаются обстрелы позиций украинских военнослужащих, об отведении тяжелого вооружения пока речь не идет", - отметил Селезнев.

В то же время он подтвердил, что силы АТО подготовили необходимые площадки для отведения средств огневой поддержки.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что несмотря на заявления боевиков о готовности отвести тяжелое вооружение боевики продолжают укреплять артгруппы и накапливать боеприпасы.