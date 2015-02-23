Порошенко рассказал, когда Украина вернет контроль над Крымом: оккупанты предстанут перед судом

23 февраля 2015, 12:20

Украина никогда не откажется от своих суверенных прав на Крым, будет защищать права людей, которые там живут.

Порошенко обратился в связи с годовщиной аннексии Крыма

Президент Украины Петр Порошенко обратился к народу в связи с годовщиной аннексии Крыма Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Он заявил, что Украина никогда не откажется от своих суверенных прав на Крым и будет всеми доступными средствами защищать права людей, которые там живут.

Приводим оригинал обращения без изменений:

"Шановні співвітчизники!

Азиз ватандашлар!

Уважаемые соотечественники!

В эти февральские дни исполняется годовщина драматических событий далекой истории полуострова и настоящего Крыма.

Вспомним, как московские большевики в Крыму 23 февраля 1918 года, утопив местное сопротивление в крови, казнили выдающегося крымскотатарского деятеля, одного из основателей и председателя национального Курултая, Муфтия мусульман Крыма, автора крымскотатарского национального гимна "Ант еткенмен" Номана Челебиджихана.

А ровно год назад произошли события, которые в ХХІ веке трудно понять любому цивилизованному человеку. Человечество стало свидетелем циничных действий, направленных на насильственный захват Крыма - неотъемлемой части Украинского государства. Так называемый референдум, объявленный и проведенный одновременно с масштабным вторжением на крымскую землю российских военных, был не чем иным, как фарсом, призванным прикрыть открытую агрессию России против Украины.

Наше государство ни в коем случае не признает результатов этого ничтожного акта, проведенного вопреки международному праву и национальному законодательству Украины. Тем более, что подавляющая часть жителей Крыма, прежде всего крымские татары и украинцы, выразили активный протест этом политическом шоу, сохранив свою преданность Украине.

Украина никогда не откажется от своих суверенных прав на Крым, будет защищать всеми доступными средствами права людей, которые там живут. В этом вопросе существует полный консенсус между украинской властью, политиками и гражданским обществом. В этом мы имеем абсолютную поддержку государств мира и всех международных организаций.

Дорогие крымчане!

Я хотел бы обратиться прежде всего к тем из вас, кто независимо от этнического происхождения, языка общения, религиозной принадлежности, считает себя гражданином Украины.

Люди старшего возраста хорошо помнят, как израненная во время Второй мировой войны, обескровленная в результате сталинских депортаций крымскотатарского народа и представителей других этносов, истощенная из-за бесхозяйственности в послевоенные годы крымская земля начала стремительно возрождаться. Напоенная водами Славутича она снова стала давать богатые урожаи. Благодаря трудолюбивым рукам и усилиям выходцев из Украины, восстановилась и окрепла экономика, развивалась рекреационная отрасль.

Почти одновременно с восстановлением государственной независимости украинцы протянули руку своим братьям, всячески способствовали возвращению на родину и устройству выселенных коммунистическим режимом крымских татар, представителей других национальностей, чьим домом был и всегда будет оставаться Крым.

Но с прошлого года на крымскую землю снова были привнесены извне недоверие, раздоры и вражда. Известны многочисленные факты нарушения российскими оккупантами прав крымских татар, этнических украинцев, русских, представителей других этносов Крыма, которые имеют проукраинские взгляды. В Крыму царит полицейский произвол, аресты по надуманным предлогом, обыски даже в культовых заведениях, депортации и аресты лидеров членов Меджлиса крымскотатарского народа - представительского органа коренного народа Крыма.

Придет время, и каждый, кто совершил и осуществлять преступление против Украинского государства и против прав человека в Крыму, предстанет перед международным и украинским судами.

Те, кто сейчас "национализирует" собственность украинских граждан, предприятий, учреждений и органов власти, кто в пиратский способ добывает из украинского шельфа полезные ископаемые, кто вопреки национальному и международному праву использует другие ресурсы Украины в Крыму, должны знать, что придется возвращать все незаконно взятое и отвечать за содеянное. Органами власти уже сейчас осуществляется необходимая работа для восстановления прав собственности с помощью международных судов.

Убежден, цивилизованное развитие Крыма, его реализация богатого потенциала возможны только в составе независимой и неделимой Украины.

Украинское государство вернет контроль над временно оккупированной территорией. Не буду сегодня говорить, что это будет происходить быстро и просто. Но это произойдет обязательно, мы вместе отстроим новый Крым, в котором будут обеспечены права и интересы коренного народа Крыма и всех жителей полуострова, независимо от их этнического, языкового и религиозного происхождения. И за это мы боремся и будем бороться вместе!

Да здравствует единая Украина!

Яшасын бирлик Украина!

Хай живе єдина Україна!", заявил Президент Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что на полуострове дефицит промтоваров - сотни фур застряли на Керченской переправе.

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Россия Крым аннексия татары
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